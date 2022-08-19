ВР запропонували передати всю контррозвідку СБУ: у фракції "слуг" виник скандал
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У Верховній Раді зареєстровано законопроект, яким фактично вся контррозвідувальна діяльність потрапляє у сферу відання Служби безпеки України. Наразі текст законопроекту ще відсутній на сайті парламенту, але він є у розпорядженні УНН.
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення спроможності суб’єктів контррозвідувальної діяльності у протидії широкомасштабній військовій агресії російської федерації проти України (7684) ініційований низкою нардепів з фракції «Слуга народу», серед яких зокрема Мар’яна Безугла та Юрій Камельчук.
Деталі законопроекту
Як йдеться у пояснювальній записці до проекту закону, його мета - «удосконалення контррозвідувальної діяльності, посилення спроможності суб’єктів її здійснення щодо протидії розвідувально-підривній та терористичній діяльності спеціальних служб держави-агресора та її «прибічників» під час дії правового режиму воєнного стану, у тому числі з використанням гібридних форм та методів (колаборантів, зрадників, кримінальних елементів тощо) ведення підривної діяльності проти України, (…) утворених відповідно до законів України, а також розшук осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, у тому числі у зв’язку із збройним конфліктом, воєнними діями».
Законопроект пропонує ввести у законодавче поле України визначення цілої низки термінів, зокрема, «контррозвідувальна діяльність», «контррозвідувальне забезпечення» тощо. Пропонується розширити визначення завдань контррозвідувальної діяльності:
-
- «добування, аналітична обробка та використання інформації щодо ознак або фактів розвідувально-підривної, терористичної та іншої діяльності іноземних держав та їх структур, а також організацій, окремих груп та осіб на шкоду державній безпеці України;
-
- протидія розвідувально-підривній, терористичній та іншій діяльності іноземних держав та їх структур, а також організацій, окремих груп та осіб на шкоду державній безпеці України;
-
- добування, аналітична обробка та використання в інтересах контррозвідки інформації про загрози державній безпеці та ризики державної безпеки, наміри, плани і дії іноземних держав та їх структур, а також організацій, окремих груп та осіб чи їх потенційні можливості щодо реалізації таких намірів, планів і дій та/або про процеси, події, обставини, технології, знання, що можуть сприяти реалізації загроз державній безпеці або підвищенню ризиків державної безпеки;
-
- розроблення і реалізація заходів щодо запобігання, усунення та нейтралізації загроз державній безпеці, а також управління ризиками державній безпеці України», - для порівняння у чинному законодавстві частина про добування та обробку розвідувальної інформації відсутня, також не згадується про протидію розвідувально-підривній діяльності.
-
До чого тут СБУ?
Наразі законом про контррозвідувальну діяльність передбачено, що «Спеціально уповноваженим органом державної влади у сфері контррозвідувальної діяльності є Служба безпеки України» - пропонується така зміна – «Спеціально уповноваженим державним органом у сфері контррозвідувальної діяльності є Служба безпеки України» - ніби нічого особливо не змінилося. Однак надалі законотворці пропонують запровадити новелу: «Під час дії правового режиму воєнного стану координація контррозвідувальної діяльності суб’єктів контррозвідувальної діяльності здійснюється Службою безпеки України у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Служби безпеки України». Тобто «повнота влади» у контррозвідці на час воєнного стану перейде до СБУ.
Скандал у фракції
Коли законопроект зареєстрували та віддали на ознайомлення колегам по фракції зі «слуги народу» - документ викликав вельми неоднозначну реакцію. За інформацією УНН, особливо наполеглево лобіює його серед нардепів Мар’яна Безугла, яка відома своїм прагненням реформувати СБУ. Однак, колеги не зрозуміли її намагання перетворити Службу безпеки на орган з безмежними можливостями у період війни. Як розповіли УНН джерела у фракції, Безугла навіть на деякий час видалялася з фракційного чату, аби продемонструвати своєї невдоволення колегам, які її не підтримали.