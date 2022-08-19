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ВР предложили передать всю контрразведку СБУ: во фракции "слуг" возник скандал

Киев • УНН

 • 513179 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым фактически вся контрразведывательная деятельность попадает в сферу ведения Службы безопасности Украины. Пока текст законопроекта еще отсутствует на сайте парламента, но он находится в распоряжении УНН.

ВР предложили передать всю контрразведку СБУ: во фракции "слуг" возник скандал

Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении способности субъектов контрразведывательной деятельности в противодействии широкомасштабной военной агрессии российской федерации против Украины (7684) инициирован рядом нардепов из фракции "Слуга народа", среди которых в частности Марьяна Безуглая и Юрий Камельчук.

Детали законопроекта

Как сказано в пояснительной записке к проекту закона, его цель - «усовершенствование контрразведывательной деятельности, усиление состоятельности субъектов ее осуществления по противодействию разведывательно-подрывной и террористической деятельности специальных служб государства-агрессора и его «сторонников» во время действия правового режима военного положения, в том числе с использованием гибридных форм и методов (коллаборантов, предателей, уголовных элементов и т.п.) ведения подрывной деятельности против Украины, (…) созданных в соответствии с законами Украины, а также розыск лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, в том числе в связи с вооруженным конфликтом, военными действиями».

Законопроект предлагает ввести в законодательное поле Украины определение целого ряда терминов, в частности, «контрразведывательная деятельность», «контрразведывательное обеспечение» и т.д. Предлагается расширить определение задач контрразведывательной деятельности:

  • «добывание, аналитическая обработка и использование информации относительно признаков или фактов разведывательно-подрывной, террористической и другой деятельности иностранных государств и их структур, а также организаций, отдельных групп и лиц в ущерб государственной безопасности Украины;
  • противодействие разведывательно-подрывной, террористической и другой деятельности иностранных государств и их структур, а также организаций, отдельных групп и лиц в ущерб государственной безопасности Украины;
  • добывание, аналитическая обработка и использование в интересах контрразведки информации об угрозах государственной безопасности и рисках государственной безопасности, намерениях, планах и действиях иностранных государств и их структур, а также организаций, отдельных групп и лиц или их потенциальных возможностях по реализации таких намерений, планов и действий и/или о процессах, событиях, обстоятельствах, технологиях, знаниях, которые могут способствовать реализации угроз государственной безопасности или повышению рисков государственной безопасности;
  • разработка и реализация мер по предотвращению, устранению и нейтрализации угроз государственной безопасности, а также управлению рисками государственной безопасности Украины» - для сравнения в действующем законодательстве часть о добывании и обработке разведывательной информации отсутствует, также не упоминается о противодействии разведывательно-подрывной деятельности.

К чему здесь СБУ?

Законом о контрразведывательной деятельности предусмотрено, что «Специально уполномоченным органом государственной власти в сфере контрразведывательной деятельности является Служба безопасности Украины» - предлагается такое изменение – «Специально уполномоченным государственным органом в сфере контрразведывательной деятельности является Служба безопасности Украины» – будто ничего особенно не изменилось. Однако в дальнейшем законотворцы предлагают ввести новеллу: «Во время действия правового режима военного состояния координация контрразведывательной деятельности субъектов контрразведывательной деятельности осуществляется Службой безопасности Украины в порядке, определенном нормативно-правовыми актами Службы безопасности Украины». То есть «полнота власти» в контрразведке на время военного положения перейдет в СБУ.

Скандал во фракции

Когда законопроект зарегистрировали и отдали на ознакомление коллегам по фракции из «Cлуги народа» – документ вызвал весьма неоднозначную реакцию. По информации УНН, особенно настойчиво лоббирует его среди нардепов Марьяна Безуглая, известная своим стремлением реформировать СБУ. Однако коллеги не поняли ее попытки превратить Службу безопасности в орган с безграничными возможностями в период войны. Как рассказали УНН источники во фракции, Безуглая даже на время удалялась из фракционного чата, чтобы продемонстрировать свое недовольство коллегам, которые ее не поддержали.

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