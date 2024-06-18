ВР підтримала законопроєкт про поновлення військових у званні: що варто знати
Київ • УНН
Під час воєнного стану офіцери, позбавлені військових звань у порядку дисциплінарного стягнення, будуть поновлені у військових званнях незалежно від займаної посади за умови позитивної атестації.
Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який передбачає, що під час дії воєнного стану, офіцери, позбавлені військового звання у дисциплінарному порядку, поновлюються в колишньому військовому званні незалежно від штатної посади. Про це пише УНН з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка та картку законопроєкту №9316.
"Верховна Рада проголосувала у першому читанні законопроєкт №9316 щодо поновлення в колишньому військовому званні під час дії воєнного стану. За - 286", - повідомив Гончаренко.
Відповідно до законопроєкту, під час дії воєнного стану офіцери, позбавлені військового звання у дисциплінарному порядку, поновлюються в колишньому військовому званні незалежно від штатної посади, яку вони займають за умови позитивної атестації, наказами начальників у підпорядкування яких вони проходять діючу військову службу або прирівняних до них осіб і вище.
У разі відсутності такої посадової особи (внаслідок розформування, ліквідації органу військового управління тощо) наказ видається вищою посадовою особою, яка має право видавати накази по особовому складу.
До поновлення офіцера в колишньому військовому званні та присвоєння йому чергового звання повторне позбавлення військового звання не допускається.
"Особа, поновлена у військовому званні, користується правами та пільгами, встановленими законодавством, відповідно до поновленого військового звання", - йдеться в законопроєкті.
Нагадаємо
У травні Верховна Рада ухвалила у другому читанні та цілому законопроєкт, який дозволить звільняти ув'язнених від відбування покарання у разі проходження військової служби. До другого читання врахували норми, за якими скористатися умовно-достроковим звільненням не зможуть скористатися особи, які засуджені за корупційні та тяжкі злочини.