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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВР поддержала законопроект о восстановлении военных в звании: что стоит знать

ВР поддержала законопроект о восстановлении военных в звании: что стоит знать

Киев  •  УНН

18 июня 2024, 13:19  •  21891 просмотра

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Во время военного положения офицеры, лишенные воинских званий в порядке дисциплинарного взыскания, будут восстановлены в воинских званиях независимо от занимаемой должности при условии положительной аттестации.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает, что во время действия военного положения, офицеры, лишенные воинского звания в дисциплинарном порядке, восстанавливаются в прежнем воинском звании независимо от штатной должности. Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко и карточку законопроекта №9316.

"Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроект №9316 о восстановлении в прежнем воинском звании во время действия военного положения. За - 286", - сообщил Гончаренко.

Согласно законопроекту, во время действия военного положения офицеры, лишенные воинского звания в дисциплинарном порядке, восстанавливаются в прежнем воинском звании независимо от штатной должности, которую они занимают при условии положительной аттестации, приказами начальников в подчинение которых они проходят действующую военную службу или приравненных к ним лиц и выше.

В случае отсутствия такого должностного лица (вследствие расформирования, ликвидации органа военного управления и т.п.) приказ издается высшим должностным лицом, имеющим право издавать приказы по личному составу.

До восстановления офицера в прежнем воинском звании и присвоения ему очередного звания повторное лишение воинского звания не допускается.

"Лицо, восстановленное в воинском звании, пользуется правами и льготами, установленными законодательством, в соответствии с восстановленным воинским званием", - говорится в законопроекте.

Напомним

В мае Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который позволит освобождать заключенных от отбывания наказания в случае прохождения военной службы. Ко второму чтению учли нормы, по которым воспользоваться условно-досрочным освобождением не смогут воспользоваться лица, осужденные за коррупционные и тяжкие преступления.

Павел Башинский

Павел Башинский

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