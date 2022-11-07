Вперше в історії Україна отримала медаль на чемпіонатах світу з бадмінтону

Деталі

Історичну нагороду здобула парабадмінтоністка Оксана Козина. У світовій першості в Токіо вона стала чемпіонкою в одиночній категорії (клас SL 3).

У фіналі 28-річна спортсменка з Дніпра перемогла представницю Туреччини Халіме Їлзид — 20:22, 21:18, 21:14.

Цитата

“Я щаслива, що змогла вписати своє ім'я в історію українського бадмінтону. Оксана Козина першою здобула золоту медаль — та це ж просто вау! Мої дідусь і бабуся в Україні, а молодший брат військовий. Я переживаю за них усіх. Для них мої перемоги!” — прокоментувала Оксана своє досягнення в інтерв'ю Всесвітній федерації бадмінтону.

Нагадаємо

Київське "Динамо" здолало "Чорноморець" в 11-му турі УПЛ.