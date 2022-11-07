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Вперше в історії Україна отримала медаль на чемпіонатах світу з бадмінтону

Вперше в історії Україна отримала медаль на чемпіонатах світу з бадмінтону

Київ • УНН

 • 418862 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Українська спортсменка Оксана Козина вперше в історії нашої країни виборола медаль на чемпіонаті світу з бадмінтону. Представниця отримала відразу золоту медаль.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

Деталі

Історичну нагороду здобула парабадмінтоністка Оксана Козина. У світовій першості в Токіо вона стала чемпіонкою в одиночній категорії (клас SL 3).

У фіналі 28-річна спортсменка з Дніпра перемогла представницю Туреччини Халіме Їлзид — 20:22, 21:18, 21:14.

Цитата

“Я щаслива, що змогла вписати своє ім'я в історію українського бадмінтону. Оксана Козина першою здобула золоту медаль — та це ж просто вау! Мої дідусь і бабуся в Україні, а молодший брат військовий. Я переживаю за них усіх. Для них мої перемоги!” — прокоментувала Оксана своє досягнення в інтерв'ю Всесвітній федерації бадмінтону.

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