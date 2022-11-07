Вперше в історії Україна отримала медаль на чемпіонатах світу з бадмінтону
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Українська спортсменка Оксана Козина вперше в історії нашої країни виборола медаль на чемпіонаті світу з бадмінтону. Представниця отримала відразу золоту медаль.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
Деталі
Історичну нагороду здобула парабадмінтоністка Оксана Козина. У світовій першості в Токіо вона стала чемпіонкою в одиночній категорії (клас SL 3).
У фіналі 28-річна спортсменка з Дніпра перемогла представницю Туреччини Халіме Їлзид — 20:22, 21:18, 21:14.
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“Я щаслива, що змогла вписати своє ім'я в історію українського бадмінтону. Оксана Козина першою здобула золоту медаль — та це ж просто вау! Мої дідусь і бабуся в Україні, а молодший брат військовий. Я переживаю за них усіх. Для них мої перемоги!” — прокоментувала Оксана своє досягнення в інтерв'ю Всесвітній федерації бадмінтону.
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