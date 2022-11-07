Впервые в истории Украина получила медаль на чемпионатах мира по бадминтону

Детали

Историческую награду завоевала парабадминтонистка Оксана Козина. В мировом первенстве в Токио она стала чемпионкой в ​​одиночной категории (класс SL 3).

В финале 28-летняя спортсменка из Днепра победила представительницу Турции Халиме Йилзид — 20:22, 21:18, 21:14.

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“Я счастлива, что смогла вписать свое имя в историю украинского бадминтона. Оксана Козина первой завоевала золотую медаль — и это же просто вау! Мои дедушка и бабушка в Украине, а младший военный брат. Я переживаю за них всех. Для них мои победы!”— прокомментировала Оксана свое достижение в интервью Всемирной федерации бадминтона.

Напомним

Киевское "Динамо" одолело "Черноморец" в 11-м туре УПЛ.