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Впервые в истории Украина получила медаль на чемпионатах мира по бадминтону

Впервые в истории Украина получила медаль на чемпионатах мира по бадминтону

Киев • УНН

 • 418861 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Украинская спортсменка Оксана Козина впервые в истории нашей страны завоевала медаль на чемпионате мира по бадминтону. Представительница получила сразу золотую медаль.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

Детали

Историческую награду завоевала парабадминтонистка Оксана Козина. В мировом первенстве в Токио она стала чемпионкой в ​​одиночной категории (класс SL 3).

В финале 28-летняя спортсменка из Днепра победила представительницу Турции Халиме Йилзид — 20:22, 21:18, 21:14.

Цитата

“Я счастлива, что смогла вписать свое имя в историю украинского бадминтона. Оксана Козина первой завоевала золотую медаль — и это же просто вау! Мои дедушка и бабушка в Украине, а младший военный брат. Я переживаю за них всех. Для них мои победы!”— прокомментировала Оксана свое достижение в интервью Всемирной федерации бадминтона.

Напомним

Киевское "Динамо" одолело "Черноморец" в 11-м туре УПЛ.

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