"Динамо" перемогло "Чорноморець" в 11-му турі УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Київське "Динамо" здолало "Чорноморець" в 11-му турі УПЛ, передає УНН.
Деталі
Селін порушив правила, арбітр призначив пенальті, яке здійснив Циганков. Буяльський на початку другого тайму зіграв у стінку з Циганковим біля правого кута штрафного, після чого пробив у дальній кут. На останніх хвилинах зустрічі Ванат зробив рахунок - 3:0.
Кияни здобувають свою п’яту перемогу в УПЛ та посідають 6-те місце в турнірній таблиці.
"Чорноморець" з трьома очками останній.
Доповнення
В паралельному матчі "Рух" приймав "Кривбас" - 2:1. Рахунок у матчі відкрив Волошин, точним пострілом у "дев’ятку".
Слюсар за декілька хвилин зрівняв рахунок, а Сапуга вивів "Рух" вперед.
Ця перемога підіймає "Рух" на 10-те місце в УПЛ, (11 очок).
"Кривбас" - 13-ий із 6-ма очками в активі.
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