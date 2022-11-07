"Динамо" перемогло "Чорноморець" в 11-му турі УПЛ

Деталі

Селін порушив правила, арбітр призначив пенальті, яке здійснив Циганков. Буяльський на початку другого тайму зіграв у стінку з Циганковим біля правого кута штрафного, після чого пробив у дальній кут. На останніх хвилинах зустрічі Ванат зробив рахунок - 3:0.

Кияни здобувають свою п’яту перемогу в УПЛ та посідають 6-те місце в турнірній таблиці.

"Чорноморець" з трьома очками останній.

Доповнення

В паралельному матчі "Рух" приймав "Кривбас" - 2:1. Рахунок у матчі відкрив Волошин, точним пострілом у "дев’ятку".

Слюсар за декілька хвилин зрівняв рахунок, а Сапуга вивів "Рух" вперед.

Ця перемога підіймає "Рух" на 10-те місце в УПЛ, (11 очок).

"Кривбас" - 13-ий із 6-ма очками в активі.

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