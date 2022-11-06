"Дніпро" обіграв у турі баскетбольної Суперліги "Черкаські Мавпи"

Деталі

Вже на початку другої чверті команда Володимира Коваля мала двозначну перевагу, яку лише збільшувала протягом гри.

Найкращим гравцем матчу став форвард "Дніпра" Олександр Тарасенко, який, вийшовши з лави, набрав 17 очок, зібрав 19 підбирань, зробив 4 передачі та блок-шот.

Доповнення

Це перша перемога у сезоні для "Дніпра". Вони займають у турнірній таблиці 6-е місце, клуб із Черкас – 8-й.