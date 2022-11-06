"Дніпро" обіграв у турі баскетбольної Суперліги "Черкаські Мавпи"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. "Дніпро" обіграв "Черкаські Мавпи" у турі баскетбольної Суперліги – 91:61, пише УНН.
Деталі
Вже на початку другої чверті команда Володимира Коваля мала двозначну перевагу, яку лише збільшувала протягом гри.
Найкращим гравцем матчу став форвард "Дніпра" Олександр Тарасенко, який, вийшовши з лави, набрав 17 очок, зібрав 19 підбирань, зробив 4 передачі та блок-шот.
Доповнення
Це перша перемога у сезоні для "Дніпра". Вони займають у турнірній таблиці 6-е місце, клуб із Черкас – 8-й.