"Днепр" обыграл в туре баскетбольной Суперлиги "Черкасские Мавпы"

Детали

Уже в начале второй четверти команда Владимира Коваля имела двусмысленное преимущество, которое только увеличивало в течение игры.

Лучшим игроком матча стал форвард "Днепра" Александр Тарасенко, который, выйдя со скамьи, набрал 17 очков, собрал 19 подборов, сделал 4 передачи и блок-шот.

Дополнение

Это первая победа в сезоне для "Днепра". Они занимают в турнирной таблице 6-е место, клуб из Черкасс – 8-й.