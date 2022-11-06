"Днепр" обыграл в туре баскетбольной Суперлиги "Черкасские Мавпы"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. "Днепр" обыграл "Черкасские Мавпы" в туре баскетбольной Суперлиги – 91:61, пишет УНН.
Детали
Уже в начале второй четверти команда Владимира Коваля имела двусмысленное преимущество, которое только увеличивало в течение игры.
Лучшим игроком матча стал форвард "Днепра" Александр Тарасенко, который, выйдя со скамьи, набрал 17 очков, собрал 19 подборов, сделал 4 передачи и блок-шот.
Дополнение
Это первая победа в сезоне для "Днепра". Они занимают в турнирной таблице 6-е место, клуб из Черкасс – 8-й.