"Динамо" победило "Черноморец" в 11-м туре УПЛ

Детали

Селин нарушил правила, арбитр назначил пенальти, которое совершил Цыганков. Буяльский в начале второго тайма сыграл в стенку с Цыганковым у правого угла штрафной, после чего пробил в дальний угол. На последних минутах встречи Ванат сделал счет – 3:0.

Киевляне одерживают свою пятую победу в УПЛ и занимают 6-е место в турнирной таблице.

"Черноморец" с тремя очками последний.

Дополнение

В параллельном матче "Рух" принимал "Кривбасс" – 2:1. Счет в матче открыл Волошин, точным выстрелом в "дев’ятку".

Слесарь через несколько минут сравнял счет, а Сапуга вывел "Рух" вперед.

Эта победа поднимает "Рух" на 10-е место в УПЛ, (11 очков).

"Кривбасс" - 13-й с 6-ю очками в активе.

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