Вовк про оголошення у розшук: у НАБУ продовжують влаштовувати цирк

"Дізнався зі ЗМІ, що мене знову оголосили в розшук - вдруге за два місяці. У справі, в якому я навіть не є підозрюваним. Те, що я не підозрюваний у справі, яку розслідує НАБУ, вже підтверджено і рішеннями Вищої ради правосуддя, і судів.

У НАБУ про них прекрасно знають, але, тим не менше, продовжують влаштовувати цирк. Продовжують робити те, що вони почали 5 років тому, коли вперше прийшли до мене з претензіями за надуманими обставинами", - написав Вовк.

За його словами, у НАБУ "продовжують спроби взяти під контроль судову систему. Спочатку в інтересах Порошенка, тепер в інтересах іноземних господарів".

"У нас в країні не конституційна криза. У нас криза здорового глузду. Так буває, коли закони підміняються «революційною доцільністю», а головний антикорупційний орган перетворюється в медіа-кілера і дешеве піар-агентство", - написав Вовк.

Він зауважив, що бачить, що "Президенту болить те, що відбувається в країні і, в тому числі, в сфері боротьби з корупцією. Він дуже правильно сказав про необхідність перезавантаження".

"... почати ...потрібно з перезавантаження структур, які плюють на закони, які управляються ззовні і діють в незрозуміло чиїх, але не в українських, інтересах. Це - єдиний шлях, який приведе нас до правого європейській державі", - резюмував голова ОАСК.

Як повідомляв УНН, Національне антикорупційне бюро України вдруге оголосило в розшук голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.

Нагадаємо, у серпні Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та суддів ОАСК у справі щодо можливого захоплення влади керівництвом суду.

Як повідомлялося, голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку, його заступнику, п’ятьом суддям ОАСК та голові Державної судової адміністрації України повідомлено про підозру.