Вовк об объявлении в розыск: в НАБУ продолжают устраивать цирк

“Узнал из СМИ, что меня снова объявили в розыск — второй раз за два месяца. В деле, в котором я даже не являюсь подозреваемым. То, что я не подозреваемый по делу, которое расследует НАБУ, уже подтверждено и решениями Высшего совета правосудия, и судов.

В НАБУ о них прекрасно знают, но, тем не менее, продолжают устраивать цирк. Продолжают делать то, что они начали 5 лет назад, когда впервые пришли ко мне с претензиями по надуманным обстоятельствам”, — написал Вовк.

По его словам, в НАБУ “продолжают попытки взять под контроль судебную систему. Сначала в интересах Порошенко, теперь в интересах иностранных хозяев”.

“У нас в стране не конституционный кризис. У нас кризис здравого смысла. Так бывает, когда законы подменяются ”революционной целесообразностью“, а главный антикоррупционный орган превращается в медиа-киллера и дешевое пиар-агентство”, — написал Вовк.

Он отметил, что видит, что “Президента беспокоит то, что происходит в стране и, в том числе, в сфере борьбы с коррупцией. Он очень правильно сказал о необходимости перезагрузки”.

“... начать ... нужно из перезагрузки структур, что плюют на законы, которые управляются извне и действуют в непонятно чьих, но не в украинских, интересах. Это — единственный путь, который приведет нас к правому европейскому государствк”, — резюмировал председатель ОАСК.

Как сообщал УНН, Национальное антикоррупционное бюро Украины во второй раз объявило в розыск председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

Напомним, в августе Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка и судей ОАСК по делу о возможном захвате власти руководством суда.

Как сообщалось, председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям ОАСК и председателю Государственной судебной администрации Украины сообщено о подозрении.