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НАБУ вдруге оголосило голову ОАСК Вовка у розшук

НАБУ вдруге оголосило голову ОАСК Вовка у розшук

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Національне антикорупційне бюро України вдруге оголосило в розшук голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАБУ.

"... Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрюваного у кримінальному провадженні за фактом створення головою Окружного адміністративного суду м. Києва злочинної організації з метою захоплення державної влади, перешкоджання діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, втручання у діяльність державних діячів – членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, участі у цій злочинній організації суддів Окружного адміністративного суду м. Києва та інших осіб, прийняття пропозиції та одержання неправомірної вигоди Головою Державної судової адміністрації України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у серпні Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та суддів ОАСК у справі щодо можливого захоплення влади керівництвом суду.

Як повідомлялося, голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку, його заступнику, п’ятьом суддям ОАСК та голові Державної судової адміністрації України повідомлено про підозру.

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