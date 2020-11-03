НАБУ во второй раз объявило голову ОАСК Вовка в розыск
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины во второй раз объявило в розыск председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"... Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемого в уголовном производстве по факту создания председателем Окружного административного суда г. Киева преступной организации с целью захвата государственной власти, препятствования деятельности Высшей квалификационной комиссии судей Украины, вмешательства в деятельность государственных деятелей - членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины, участия в этой преступной организации судей Окружного административного суда г. Киева и других лиц, принятие предложения и получения неправомерной выгоды Председателем Государственной судебной администрации Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, в августе Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка и судей ОАСК по делу о возможном захвате власти руководством суда.
Как сообщалось, председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям ОАСК и председателю Государственной судебной администрации Украины сообщено о подозрении.