Ворожий дрон атакував багатоповерхівку в Харкові, є постраждала

12:24 • 2510 перегляди
Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
11:02 • 4988 перегляди
Зеленський обговорив із президентом Литви підтримку енергетики та оборонну співпрацюPhotoVideo
10:05 • 7130 перегляди
росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ
Ексклюзив
08:49 • 10728 перегляди
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
24 січня, 18:16 • 22716 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 41183 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ексклюзив
24 січня, 10:00 • 33762 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 41752 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 39371 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 49331 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
Ексклюзиви
Популярнi новини
Морози у США: у Нью-Йорку загинули троє людей25 січня, 04:08 • 8282 перегляди
Трамп анонсував наземні удари по наркокартелях у будь-якій країні Латинської Америки25 січня, 04:33 • 5542 перегляди
Британія створює аналог ФБР: що відомо про нове відомство25 січня, 05:15 • 7076 перегляди
Партизани знищили автомобіль окупантів із цінним вантажем у російському брянськуVideo25 січня, 05:46 • 4578 перегляди
"Стримати росію": НАТО створює роботизовану зону на кордонах з рф і білоруссю25 січня, 06:15 • 3922 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 78807 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 91994 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 103764 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 97455 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 98405 перегляди
УНН Lite
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 17940 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 18218 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 34825 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 35408 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 48309 перегляди
Ворожий дрон атакував багатоповерхівку в Харкові, є постраждала

Київ • УНН

 • 46 перегляди

У Київському районі Харкова ворожий безпілотник влучив у житловий будинок, пошкоджено вікна. Постраждала 80-річна жінка, їй надають медичну допомогу.

Ворожий дрон атакував багатоповерхівку в Харкові, є постраждала

У Харкові ворожий дрон влучив у багатоповерхівку, постраждала 80-річна жінка. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

У Київському районі Харкова зафіксовано "прильот" ворожого безпілотника в житловий багатоповерховий будинок. Пошкоджено скління вікон 

- повідомив голова ОВА.

 За уточненою інформацією, постраждала 80-річна жінка. Медики надають постраждалій всю необхідну допомогу, резюмував Синєгубов.

росіяни пошкодили гуртожиток у Харкові: переселенців перевезли, з ними працювали психологи ДСНС24.01.26, 18:20 • 4738 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Повітряна тривога
Війна в Україні
Олег Синєгубов
Харків