Ворожий дрон атакував багатоповерхівку в Харкові, є постраждала
Київ • УНН
У Київському районі Харкова ворожий безпілотник влучив у житловий будинок, пошкоджено вікна. Постраждала 80-річна жінка, їй надають медичну допомогу.
У Харкові ворожий дрон влучив у багатоповерхівку, постраждала 80-річна жінка. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
У Київському районі Харкова зафіксовано "прильот" ворожого безпілотника в житловий багатоповерховий будинок. Пошкоджено скління вікон
За уточненою інформацією, постраждала 80-річна жінка. Медики надають постраждалій всю необхідну допомогу, резюмував Синєгубов.
