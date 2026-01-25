Вражеский дрон атаковал многоэтажку в Харькове, есть пострадавшая
Киев • УНН
В Киевском районе Харькова вражеский беспилотник попал в жилой дом, повреждены окна. Пострадала 80-летняя женщина, ей оказывают медицинскую помощь.
В Харькове вражеский дрон попал в многоэтажку, пострадала 80-летняя женщина. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
В Киевском районе Харькова зафиксирован "прилет" вражеского беспилотника в жилой многоэтажный дом. Повреждено остекление окон
По уточненной информации, пострадала 80-летняя женщина. Медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь, резюмировал Синегубов.
россияне повредили общежитие в Харькове: переселенцев перевезли, с ними работали психологи ГСЧС24.01.26, 18:20 • 4756 просмотров