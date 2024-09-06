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Ворожі обстріли на Сумщині спричинили пожежі в приватному секторі та лісі: рятувальники показали наслідки

Київ • УНН

 • 31919 перегляди

Окупанти завдали 160 ударів по Сумській області, пошкодивши будівлі та техніку в 46 населених пунктах. Рятувальники ліквідували пожежі в приватному секторі та лісі, незважаючи на повторні обстріли.

Російські війська обстріляли Сумську область, спричинивши пожежі в приватному секторі та лісі. Рятувальники, попри повторні обстріли, ліквідували загоряння в населених пунктах і на 4 га лісової підстилки, повідомили у ДСНС України у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

За даними ДСНС, в одному із населених пунктів Шосткинського району сталася пожежа у приватному секторі. Рятувальники декілька разів були змушені йти до укриття через повторні обстріли. Пожежу вдалося ліквідувати.

В одному із прикордонних населених пунктів Сумського району, як повідомляється, виникла пожежа в природній екосистемі. Горіла лісова підстилка на площі 4 га. "Співробітники ДСНС вчасно ліквідувати пожежу – полум’я не встигло охопити лісові насадження, а сама пожежа не набула масштабних розмірів", - вказали у відомстві.

Доповнення

Упродовж минулої доби, за даними ГУНП в Сумській області, зафіксовано 160 ударів по території Сумщини, під вогнем окупантів опинилися 46 населених пунктів. Внаслідок обстрілів пошкоджено 3 багатоповерхівки, 25 будинків, лікарню, ліцей, підприємства, господарчу споруду, 2 гаражі, 3 легкових автомобілі, 2 вантажних автомобіля та 2 причепи.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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