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На Сумщині ворог 9 разів скидав авіабомби КАБ, постраждала низка громад

На Сумщині ворог 9 разів скидав авіабомби КАБ, постраждала низка громад

Київ • УНН

 • 14528 перегляди

Ворог здійснив 7 обстрілів прикордонних територій Сумщини, зафіксовано 10 вибухів. Авіабомби КАБ були скинуті на 5 громад, також зафіксовано удар дроном-камікадзе FPV.

Прикордонні території та населені пункти Сумської області зазнали 7 обстрілів. Зафіксовано 10 вибухів.

Пише УНН із посиланням на пресслужбу Сумської ОДА/ОВА.

Удар КАБ були завдані по низці громад Сумщини:

Бездрицька громада: удар КАБ (1 вибух);

Білопільська громада: авіаудар КАБ (1 вибух);

Ворожбянська громада: пуск авіабомб КАБ (3 вибухи);

Юнаківська громада: пуск авіабомб КАБ (2 вибухи);

Ямпільська громада: росіяни здійснили пуск авіабомб КАБ (2 вибухи).

Крім того: Великописарівська громада, - там ворог здійснив удар дроном-камікадзе FPV (1 вибух).

Згідно з офіційними даними, вночі та зранку росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій Сумщини.

Нагадаємо

Окупанти завдали ракетного удару по Люботину Харківської області. Пошкоджено житлові будинки, троє людей звернулися за медичною допомогою, але відмовилися від госпіталізації.

Ігор Тележніков

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