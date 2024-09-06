На Сумщині ворог 9 разів скидав авіабомби КАБ, постраждала низка громад
Київ • УНН
Ворог здійснив 7 обстрілів прикордонних територій Сумщини, зафіксовано 10 вибухів. Авіабомби КАБ були скинуті на 5 громад, також зафіксовано удар дроном-камікадзе FPV.
Прикордонні території та населені пункти Сумської області зазнали 7 обстрілів. Зафіксовано 10 вибухів.
Пише УНН із посиланням на пресслужбу Сумської ОДА/ОВА.
Удар КАБ були завдані по низці громад Сумщини:
Бездрицька громада: удар КАБ (1 вибух);
Білопільська громада: авіаудар КАБ (1 вибух);
Ворожбянська громада: пуск авіабомб КАБ (3 вибухи);
Юнаківська громада: пуск авіабомб КАБ (2 вибухи);
Ямпільська громада: росіяни здійснили пуск авіабомб КАБ (2 вибухи).
Крім того: Великописарівська громада, - там ворог здійснив удар дроном-камікадзе FPV (1 вибух).
Згідно з офіційними даними, вночі та зранку росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій Сумщини.
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