На Сумщине враг 9 раз сбрасывал авиабомбы КАБ, пострадали ряд громад
Киев • УНН
Враг совершил 7 обстрелов приграничных территорий Сумщины, зафиксировано 10 взрывов. Авиабомбы КАБ были сброшены на 5 общин, также зафиксирован удар дроном-камикадзе FPV.
Приграничные территории и населенные пункты Сумской области подверглись 7 обстрелам. Зафиксировано 10 взрывов.
Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Сумской ОГА/ОВА.
Удар КАБ были нанесены по ряду общин Сумщины:
Бездрицкая община: удар КАБ (1 взрыв);
Белопольская община: авиаудар КАБ (1 взрыв);
Ворожбянская община: пуск авиабомб КАБ (3 взрыва);
Юнаковская община: пуск авиабомб КАБ (2 взрыва);
Ямпольская община: россияне осуществили пуск авиабомб КАБ (2 взрыва).
Кроме того: Великописаревская община, - там враг совершил удар дроном-камикадзе FPV (1 взрыв).
Согласно официальным данным, ночью и утром россияне совершили 7 обстрелов приграничных территорий Сумщины.
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