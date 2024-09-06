На Сумщине враг 9 раз сбрасывал авиабомбы КАБ, пострадали ряд громад

В Киеве тестируют новый участок между "Лыбедской" и "Демеевской" на "синей ветке" метро: что известно 30 минут назад • 3757 просмотра

В Киевской области на фоне атаки дронов работает ПВО - ОВА 3 часа назад • 22246 просмотра

ПВО работает по дронам в Киевской области 4 часа назад • 79048 просмотра

В Киеве зафиксировано повышенное загрязнение воздуха 11 часов назад • 24217 просмотра