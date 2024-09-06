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На Харківщині ворог вранці завдав ракетний удар по Люботину: троє постраждалих

На Харківщині ворог вранці завдав ракетний удар по Люботину: троє постраждалих

Київ • УНН

 • 18835 перегляди

Окупанти завдали ракетного удару по Люботину Харківської області. Пошкоджено житлові будинки, троє людей звернулися за медичною допомогою, але відмовилися від госпіталізації.

У Харківській області російські війська сьогодні вранці завдали ракетний удар по Люботину, пошкоджено житлові будинки, троє людей звернулися за медичною допомогою. Напередодні ворог обстріляв 5 районів, у Циркунах постраждали 2 людей, повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Близько 7:30 окупанти вдарили по Люботину. Попередньо: ракетний удар, тип встановлюється. Пошкоджені житлові будинки. Медики екстреної допомоги отримали три звернення: від 42-річної та 65-річної жінок та 16-річної дівчини. Всі відмовились від шпиталізації

- написав Синєгубов у Telegram.

Над Україною вночі збили 27 "шахедів", ворог атакував ракетами Х-59 та Х-31П06.09.24, 08:19 • 24861 перегляд

Деталі

Зі слів Синєгубова, ситуація з ворожими обстрілами за минулу добу в області наступна:

• 02-35, Богодухівський район, м. Богодухів. Внаслідок обстрілу горіла трава та лісова підстилка. Постраждалих немає.

• 00-14, Чугуївський район, с. Залізничне. Внаслідок обстрілу горіла трава та чагарники на площі 10000 м. кв. Пошкоджені лінії електропередач.

• 19-31, Куп'янський район, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горіли 2 господарчі споруди на площі. Постраждалих немає.

• 17-40, Харківський район, с. Цупівка, за межами, відкрита територія. Внаслідок обстрілу горіла трава.

• 17-27, Куп'янський район, с. Сенькове. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда та трава. Постраждалих немає.

• 17-00, Харківський район, с. Черкаська Лозова, внаслідок ворожого обстрілу по відкритій території горіла трава.

• 16-55, Харківський район, с. Циркуни. Внаслідок обстрілу горів один приватний будинок, 2 господарчі споруди. Постраждали 2 людей: 68-річний чоловік та 63-річна жінка. Пошкоджено ще 4 приватних домоволодіння.

• 16-48, Ізюмський район, с. Богуславка, відкрита територія. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 0,5 га.

• 12-49, Куп'янський район, с. Московка, за межами. Внаслідок обстрілу горіла трава та чагарники на площі 2 га.

• 12-23, Куп’янський район, с. Новоосинове. Внаслідок обстрілу горіла трава.

• 11-01, Куп'янський район, с. Стецьківка, за межами. Горіла лісова підстилка площі 1 га.

• Куп’янський район, с. Кас'янівка, горіла лісова підстилка на площі 1 га.

• 09-55, Ізюмський район, с. Шийківка. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Потерпілих немає.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна

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