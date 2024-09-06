На Харківщині ворог вранці завдав ракетний удар по Люботину: троє постраждалих
Київ • УНН
Окупанти завдали ракетного удару по Люботину Харківської області. Пошкоджено житлові будинки, троє людей звернулися за медичною допомогою, але відмовилися від госпіталізації.
У Харківській області російські війська сьогодні вранці завдали ракетний удар по Люботину, пошкоджено житлові будинки, троє людей звернулися за медичною допомогою. Напередодні ворог обстріляв 5 районів, у Циркунах постраждали 2 людей, повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Близько 7:30 окупанти вдарили по Люботину. Попередньо: ракетний удар, тип встановлюється. Пошкоджені житлові будинки. Медики екстреної допомоги отримали три звернення: від 42-річної та 65-річної жінок та 16-річної дівчини. Всі відмовились від шпиталізації
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Деталі
Зі слів Синєгубова, ситуація з ворожими обстрілами за минулу добу в області наступна:
• 02-35, Богодухівський район, м. Богодухів. Внаслідок обстрілу горіла трава та лісова підстилка. Постраждалих немає.
• 00-14, Чугуївський район, с. Залізничне. Внаслідок обстрілу горіла трава та чагарники на площі 10000 м. кв. Пошкоджені лінії електропередач.
• 19-31, Куп'янський район, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горіли 2 господарчі споруди на площі. Постраждалих немає.
• 17-40, Харківський район, с. Цупівка, за межами, відкрита територія. Внаслідок обстрілу горіла трава.
• 17-27, Куп'янський район, с. Сенькове. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда та трава. Постраждалих немає.
• 17-00, Харківський район, с. Черкаська Лозова, внаслідок ворожого обстрілу по відкритій території горіла трава.
• 16-55, Харківський район, с. Циркуни. Внаслідок обстрілу горів один приватний будинок, 2 господарчі споруди. Постраждали 2 людей: 68-річний чоловік та 63-річна жінка. Пошкоджено ще 4 приватних домоволодіння.
• 16-48, Ізюмський район, с. Богуславка, відкрита територія. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 0,5 га.
• 12-49, Куп'янський район, с. Московка, за межами. Внаслідок обстрілу горіла трава та чагарники на площі 2 га.
• 12-23, Куп’янський район, с. Новоосинове. Внаслідок обстрілу горіла трава.
• 11-01, Куп'янський район, с. Стецьківка, за межами. Горіла лісова підстилка площі 1 га.
• Куп’янський район, с. Кас'янівка, горіла лісова підстилка на площі 1 га.
• 09-55, Ізюмський район, с. Шийківка. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Потерпілих немає.