В Харьковской области враг утром нанес ракетный удар по Люботину: трое пострадавших

В Харьковской области российские войска сегодня утром нанесли ракетный удар по Люботину, повреждены жилые дома, три человека обратились за медицинской помощью. Накануне враг обстрелял 5 районов, в Циркунах пострадали 2 человека, сообщил в пятницу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Около 7:30 оккупанты ударили по Люботину. Предварительно: ракетный удар, тип устанавливается. Повреждены жилые дома. Медики экстренной помощи получили три обращения: от 42-летней и 65-летней женщин и 16-летней девушки. Все отказались от госпитализации - написал Синегубов в Telegram.

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Детали

По словам Синегубова, ситуация с вражескими обстрелами за минувшие сутки в области следующая:

- 02-35, Богодуховский район, г. Богодухов. В результате обстрела горела трава и лесная подстилка. Пострадавших нет.

- 00-14, Чугуевский район, с. Железнодорожное. В результате обстрела горела трава и кустарники на площади 10000 м. кв. Повреждены линии электропередач.

- 19-31, Купянский район, г. Купянск. В результате обстрела горели 2 хозяйственные постройки на площади. Пострадавших нет.

- 17-40, Харьковский район, с. Цуповка, за пределами, открытая территория. В результате обстрела горела трава.

- 17-27, Купянский район, с. Сеньково. В результате обстрела горела хозяйственная постройка и трава. Пострадавших нет.

- 17-00, Харьковский район, с. Черкасская Лозовая. В результате вражеского обстрела по открытой территории горела трава.

- 16-55, Харьковский район, с. Циркуны. В результате обстрела горел один частный дом, 2 хозяйственные постройки. Пострадали 2 человека: 68-летний мужчина и 63-летняя женщина. Повреждены еще 4 частных домовладения.

- 16-48, Изюмский район, с. Богуславка, открытая территория. В результате обстрела горела трава на площади 0,5 га.

- 12-49, Купянский район, с. Московка, за пределами. В результате обстрела горела трава и кустарники на площади 2 га.

- 12-23, Купянский район, с. Новоосиново. В результате обстрела горела трава.

- 11-01, Купянский район, с. Стецьковка, за пределами. Горела лесная подстилка площади 1 га.

- Купянский район, с. Касьяновка, горела лесная подстилка на площади 1 га.

- 09-55, Изюмский район, с. Шийковка. В результате обстрела поврежден частный дом. Пострадавших нет.