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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Из-за вражеских обстрелов в Сумской области произошли пожары в частном секторе и лесу: спасатели показали последствия

Киев  •  УНН

6 сентября 2024, 10:28  •  27967 просмотра

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Оккупанты нанесли 160 ударов по Сумской области, повредив здания и технику в 46 населенных пунктах. Спасатели ликвидировали пожары в частном секторе и лесу, несмотря на повторные обстрелы.

Российские войска обстреляли Сумскую область, вызвав пожары в частном секторе и лесу. Спасатели, несмотря на повторные обстрелы, ликвидировали возгорания в населенных пунктах и на 4 га лесной подстилки, сообщили в ГСЧС Украины в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным ГСЧС, в одном из населенных пунктов Шосткинского района произошел пожар в частном секторе. Спасатели несколько раз были вынуждены идти в укрытие из-за повторных обстрелов. Пожар удалось ликвидировать.

В одном из приграничных населенных пунктов Сумского района, как сообщается, возник пожар в природной экосистеме. Горела лесная подстилка на площади 4 га. "Сотрудники ГСЧС вовремя ликвидировать пожар - пламя не успело охватить лесные насаждения, а сам пожар не приобрел масштабных размеров", - указали в ведомстве.

Дополнение

За прошедшие сутки, по данным ГУНП в Сумской области, зафиксировано 160 ударов по территории Сумщины, под огнем оккупантов оказались 46 населенных пунктов. В результате обстрелов повреждены 3 многоэтажки, 25 домов, больница, лицей, предприятия, хозяйственная постройка, 2 гаража, 3 легковых автомобиля, 2 грузовых автомобиля и 2 прицепа.

На Сумщині ворог 9 разів скидав авіабомби КАБ, постраждала низка громад6 сентября 2024, 06:15 • 11952 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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