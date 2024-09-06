Из-за вражеских обстрелов в Сумской области произошли пожары в частном секторе и лесу: спасатели показали последствия

Российские войска обстреляли Сумскую область, вызвав пожары в частном секторе и лесу. Спасатели, несмотря на повторные обстрелы, ликвидировали возгорания в населенных пунктах и на 4 га лесной подстилки, сообщили в ГСЧС Украины в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным ГСЧС, в одном из населенных пунктов Шосткинского района произошел пожар в частном секторе. Спасатели несколько раз были вынуждены идти в укрытие из-за повторных обстрелов. Пожар удалось ликвидировать.

В одном из приграничных населенных пунктов Сумского района, как сообщается, возник пожар в природной экосистеме. Горела лесная подстилка на площади 4 га. "Сотрудники ГСЧС вовремя ликвидировать пожар - пламя не успело охватить лесные насаждения, а сам пожар не приобрел масштабных размеров", - указали в ведомстве.

Дополнение

За прошедшие сутки, по данным ГУНП в Сумской области, зафиксировано 160 ударов по территории Сумщины, под огнем оккупантов оказались 46 населенных пунктов. В результате обстрелов повреждены 3 многоэтажки, 25 домов, больница, лицей, предприятия, хозяйственная постройка, 2 гаража, 3 легковых автомобиля, 2 грузовых автомобиля и 2 прицепа.

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