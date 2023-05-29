Ворожа ракетна атака на Київщину: в поліції показали наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов опублікував фото і відео наслідків ворожої атаки, в результаті якої сталось займання трав'яного настилу та частини лісових зон. Про це пише УНН з посиланням на сторінку у Telegram Нєбитова.
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"Продовжуємо фіксувати наслідки ракетного удару ворога. На даний час загиблих та серйозних пошкоджень немає. Ми також отримали повідомлення від громадян про виявлення уламків ракет на території приватних господарств і місць загального користування. В деяких районах через атаки сталось займання трав'яного настилу та частини лісових зон", - написав Нєбитов.
За його словами, на місцях подій працюють слідчо-оперативні групи поліції Київщини.
"Дякуємо силам ППО за ефективну ліквідацію ворожих цілей", - додав Нєбитов.
Доповнення
В одному із районів Київщини внаслідок атаки російських окупантів пошкоджено господарський будинок, сталося загоряння.