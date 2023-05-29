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Ворожа ракетна атака на Київщину: в поліції показали наслідки

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов опублікував фото і відео наслідків ворожої атаки, в результаті якої сталось займання трав'яного настилу та частини лісових зон. Про це пише УНН з посиланням на сторінку у Telegram Нєбитова.

Цитата

"Продовжуємо фіксувати наслідки ракетного удару ворога. На даний час загиблих та серйозних пошкоджень немає. Ми також отримали повідомлення від громадян про виявлення уламків ракет на території приватних господарств і місць загального користування. В деяких районах через атаки сталось займання трав'яного настилу та частини лісових зон", - написав Нєбитов.

За його словами, на місцях подій працюють слідчо-оперативні групи поліції Київщини.

"Дякуємо силам ППО за ефективну ліквідацію ворожих цілей", - додав Нєбитов.

Доповнення

В одному із районів Київщини внаслідок атаки російських окупантів пошкоджено господарський будинок, сталося загоряння.

Українські Національні Новини

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