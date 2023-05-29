Вражеская ракетная атака на Киевщину: в полиции показали последствия
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов опубликовал фото и видео последствий вражеской атаки, в результате которой произошло возгорание травяного настила и части лесных зон. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу в Telegram Небытова.
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"Продолжаем фиксировать последствия ракетного удара врага. В настоящее время погибших и серьезных повреждений нет. Мы также получили сообщения от граждан об обнаружении обломков ракет на территории частных хозяйств и мест общего пользования. В некоторых районах из-за атаки произошло возгорание травяного настила и части лесных зон", - написал Небытов.
По его словам, на местах событий работают следственно-оперативные группы полиции Киевщины.
"Спасибо силам ПВО за эффективную ликвидацию вражеских целей", - добавил Небытов.
Дополнение
В одном из районов Киевщины в результате атаки российских оккупантов поврежден хозяйственный дом, произошло возгорание.