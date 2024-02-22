Ворог завдав понад 1600 ударів по Донеччині: вдарив ракетою, дронами та обстрілював артилерією
Київ • УНН
За добу ворог завдав понад 1600 ударів по Донецькій області, використовуючи ракету, безпілотники та артилерію, пошкодивши цивільні об'єкти та поранивши мирних жителів.
За добу армія рф завдала 1636 ударів по населених пунктах Донецької області. Ворог атакував житловий сектор 14 разів, поранено трьох мирних жителів. Про це УНН повідомляє із посиланням на голову ОВА Вадима Філашкіна та поліцію Донеччини.
Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 62 особи, у тому числі 13 дітей
Під обстрілом перебували 11 населених пунктів: міста Вугледар, Добропілля, Костянтинівка, селища Желанне та Очеретине, села Богоявленка, Веселий Гай, Ганнівка, Мемрик, Новобахмутівка, Романівка.
Пошкоджено 38 цивільних об’єктів - 17 житлових будинків, 2 гуртожитки, адмінбудівлю, торговельний комплекс, магазин, кафе, гараж, господарську споруду, автомобілі, газопровід, підстанції та лінії електропередач.
Авіаудар загарбники завдали по Желанному – пошкодили три приватних оселі, торговельний комплекс, кафе та магазин.
Мемрик окупанти атакували ракетою "С-300", пошкоджено адмінбудівлю та критичну інфраструктуру.
По Добропіллю росія вдарила трьома дронами – поцілила у два гуртожитки. Двоє цивільних осіб зазнали травм, знищено 4 автомобілі.
Романівку ворог накрив з артилерії – поранено людину, зруйновано приватний будинок.
Внаслідок артилерійських обстрілів у Костянтинівці щонайменше 11 пошкоджених домівок, у Вугледарі – багатоквартирний будинок.
Херсонщину росіяни обстріляли 47 разів, завдали ракетний удар по Чорнобаївці, є поранені22.02.24, 08:19 • 25861 перегляд