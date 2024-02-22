Враг нанес более 1600 ударов по Донецкой области: ударил ракетой, дронами и обстреливал артиллерией

За сутки армия рф нанесла 1636 ударов по населенным пунктам Донецкой области. Враг атаковал жилой сектор 14 раз, ранены трое мирных жителей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на главу ОВА Вадима Филашкина и полицию Донецкой области.

Всего за сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 62 человека, в том числе 13 детей - написал Филашкин в соцсетях.

Под обстрелом находились 11 населенных пунктов: города Угледар, Доброполье, Константиновка, поселки Желанное и Очеретино, села Богоявленка, Веселый Гай, Анновка, Мемрик, Новобахмутовка, Романовка.

Повреждены 38 гражданских объектов - 17 жилых домов, 2 общежития, админздание, торговый комплекс, магазин, кафе, гараж, хозяйственное сооружение, автомобили, газопровод, подстанции и линии электропередач.

Авиаудар захватчики нанесли по Желанному - повредили три частных дома, торговый комплекс, кафе и магазин.

Мемрик оккупанты атаковали ракетой "С-300", повреждены админздание и критическая инфраструктура.

По Доброполью россия ударила тремя дронами - попала в два общежития. Двое гражданских лиц получили травмы, уничтожено 4 автомобиля.

Романовку враг накрыл из артиллерии - ранен человек, разрушен частный дом.

В результате артиллерийских обстрелов в Константиновке по меньшей мере 11 поврежденных домов, в Угледаре - многоквартирный дом.

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