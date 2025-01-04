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Ворог за день випустив по Україні 30 безпілотників: скільки знищено силами ППО

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Протягом доби противник атакував 30 БпЛА з північно-східного напрямку. Сили ППО збили 14 "Shahed", ще 16 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Сили ППО протягом доби збили 14 ворожих БпЛА. Ще 16 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, передає УНН із посиланням на Повітряні сили України.

Деталі

За даними Повітряних сил, протягом поточної доби (із 11.00 4 січня) противник атакував 30-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із північно-східного напрямку.

"Станом на 20.00 збито 14 ворожих БпЛА, 16 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - зазначено у повідомленні.

107 бойових зіткнень за добу: на Покровському напрямку відбито 22 атаки, на Курщині - 904.01.25, 16:47 • 32913 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
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