Ворог за день випустив по Україні 30 безпілотників: скільки знищено силами ППО
Київ • УНН
Протягом доби противник атакував 30 БпЛА з північно-східного напрямку. Сили ППО збили 14 "Shahed", ще 16 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.
Сили ППО протягом доби збили 14 ворожих БпЛА. Ще 16 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, передає УНН із посиланням на Повітряні сили України.
Деталі
За даними Повітряних сил, протягом поточної доби (із 11.00 4 січня) противник атакував 30-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із північно-східного напрямку.
"Станом на 20.00 збито 14 ворожих БпЛА, 16 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - зазначено у повідомленні.
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