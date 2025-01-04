Враг за день выпустил по Украине 30 беспилотников: сколько уничтожено силами ПВО

Силы ПВО в течение суток сбили 14 вражеских БпЛА. Еще 16 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны, передает УНН со ссылкой на Воздушные силы Украины.

Детали

По данным Воздушных сил, в течение текущих суток (с 11.00 4 января) противник атаковал 30-ю ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами различных типов с северо-восточного направления.

«По состоянию на 20.00 сбито 14 вражеских БпЛА, 16 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий)», - говорится в сообщении.

107 боевых столкновений за сутки: на Покровском направлении отражено 22 атаки, на Курщине - 9