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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг за день выпустил по Украине 30 беспилотников: сколько уничтожено силами ПВО

Враг за день выпустил по Украине 30 беспилотников: сколько уничтожено силами ПВО

Киев  •  УНН

 • 6642 просмотра

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В течение суток противник атаковал 30 БпЛА с северо-восточного направления. Силы ПВО сбили 14 "Shahed", еще 16 беспилотников-имитаторов были локально потеряны без негативных последствий.

Силы ПВО в течение суток сбили 14 вражеских БпЛА. Еще 16 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны, передает УНН со ссылкой на Воздушные силы Украины.

Детали

По данным Воздушных сил, в течение текущих суток (с 11.00 4 января) противник атаковал 30-ю ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами различных типов с северо-восточного направления.

«По состоянию на 20.00 сбито 14 вражеских БпЛА, 16 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий)», - говорится в сообщении.

107 боевых столкновений за сутки: на Покровском направлении отражено 22 атаки, на Курщине - 94 янв. 2025, 14:47 • 20058 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
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