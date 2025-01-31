ворог вдарив "шахедом" по Сумщині: поранено двох людей

Ввечері 30 січня російські окупанти вдарили дроном-камікадзе по житловому будинку в Краснопільській громаді Сумської області. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації.

30 січня близько 10-ої години вечора ворог наніс удар по Краснопільській громаді, застосувавши БпЛА типу Шахед. російський безпілотник поцілив у приватний житловий будинок - йдеться у дописі.

За попередніми даними, внаслідок удару поранень різного ступеня тяжкості зазнали дві людини. Постраждалих госпіталізували.

Нагадаємо

Внаслідок російського обстрілу житлового будинку в Сумах загинуло 9 людей, 13 отримали поранення. Пошкоджено 2 багатоповерхівки та понад 20 автомобілів, поліція прийняла 129 заяв від місцевих мешканців.

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