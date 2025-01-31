враг ударил "шахедом" по Сумщине: ранены два человека
Киев • УНН
В Краснопольской громаде Сумской области российский беспилотник "Шахед" попал в частный жилой дом. В результате атаки два человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.
Вечером 30 января российские оккупанты ударили дроном-камикадзе по жилому дому в Краснопольской громаде Сумской области. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Сумской областной военной администрации.
30 января около 10 часов вечера враг нанес удар по Краснопольской громаде, применив БпЛА типа Шахед. российский беспилотник попал в частный жилой дом
По предварительным данным, в результате удара ранения различной степени тяжести получили два человека. Пострадавших госпитализировали.
Напомним
В результате российского обстрела жилого дома в Сумах погибли 9 человек, 13 получили ранения. Повреждены 2 многоэтажки и более 20 автомобилей, полиция приняла 129 заявлений от местных жителей.
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