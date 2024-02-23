Ворог просунувся на сході, але зазнав поразки у Побєді
Київ • УНН
рф просунулася в деяких районах, але ЗСУ відбили атаку під час зіткнень у Побєді.
росіяни просунулися в Іванівському, в Сєверному та східніше Орлівки. Проте війська рф відкинуто в Побєді. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
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На фронті ворожі сили просунулися в районі Іванівського, Сєверного та східніше Орлівки. Однак ЗСУ вдалося відкинути противника в районі Побєди.
За добу на фронті відбулося 64 бойові зіткнення - Генштаб22.02.24, 07:36 • 28339 переглядiв