Враг продвинулся на востоке, но потерпел поражение в Победе
рф продвинулась в некоторых районах, но ВСУ отбили атаку во время столкновений в Победе.
Как украинцев наказывают за "нюдсы" и "секс-вечеринки" и сколько денег выделяют полиции на расследование "развратных" преступлений: исследование BIHUS Info
В прошлом году государство потратило примерно 11,5 миллионов гривен на расследование 200 дел против организаторов вероятных секс-вечеринок и преследования украинцев за преступления, связанные с нецензурной лексикой.
Воздушные силы Вооруженных Сил Украины обнаружили вражеские беспилотники, движущиеся над центральными регионами
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об обнаружении вражеских беспилотников, которые двигались из Кировограда в направлении Полтавы, а также с запада Днепропетровской области в направлении Днепра и Запорожья в направлении Днепропетровска.
Пожар в Одессе: рф атакует объект гражданской инфраструктуры
Атака российского беспилотника на гражданский объект в Одессе привела к пожару и жертвам, подробности которой еще выясняются.
Стефанчук обсудил Формулу мира и двустороннее сотрудничество со спикером Кнессета
Спикеры украинского и израильского парламентов обсудили роль Израиля в реализации Мирной формулы и усилении межпарламентского сотрудничества.
Отчет ООН: большинство гражданских жертв войны в Украине - мужчины и мальчики
Отчет ООН свидетельствует, что большинство подтвержденных жертв среди гражданского населения в Украине - это мужчины и мальчики, причем 60% убитых и раненых среди взрослых - мужчины.
Количество сложных кибератак на украинские серверы уменьшилось на 65%: Госспецсвязи о ситуации на киберфронте
Украинские киберзащитники уменьшили количество сложных кибератак на 65%, сосредоточившись на наиболее опасных угрозах, хотя кибервойна продолжает набирать обороты.
Воздушные силы предупреждают о движении вражеских БпЛА в направлении Кировоградщины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили о возможных атаках вражеских беспилотников в Кировоградской области.
Шахеды на Херсонщине: Воздушные силы обнаружили движение объектов в северном направлении
Воздушные силы Вооруженных сил Украины обнаружили беспилотники "Шахед" иранского производства в Херсонской области.
"Чем больше из москвы звучит безумных заявлений, тем больше должна быть наша сила": Зеленский рассказал о новых пакетах санкций против рф
Зеленский призвал к дальнейшему усилению санкционного давления на Россию, чтобы заставить ее стать более рациональной и проиграть войну, одновременно объявив о новых пакетах оборонной поддержки от Дании, Великобритании и Новой Зеландии.