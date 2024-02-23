Враг продвинулся на востоке, но потерпел поражение в Победе

россияне продвинулись в Ивановском, в Северном и восточнее Орловки. Однако войска рф отброшены в Победе. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Детали

На фронте вражеские силы продвинулись в районе Ивановского, Северного и восточнее Орловки. Однако ВСУ удалось отбросить противника в районе Победы.

За сутки на фронте произошло 64 боевых столкновения - Генштаб