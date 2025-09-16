Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині

росіяни поцілили у логістичний склад компанії "Епіцентр" на Київщині, пожежу там намагаються загасити кілька годин поспіль. Це вже не перший логістичний склад, який опинився під прицілом ворога, пише УНН.

Сьогодні ворог завдав чергового жорстокого удару по цивільній інфраструктурі України. Під приціл потрапив логістичний центр компанії "Епіцентр" на Київщині. Унаслідок атаки сталася масштабна пожежа, яку зараз намагаються локалізувати рятувальники - йдеться у повідомленні компанії.

Там уточнили, що загиблих та постраждалих внаслідок цієї атаки немає.

Але компанія знову зазнала значних втрат. За час повномасштабної війни було знищено десятки об’єктів мережі у різних регіонах України. Згідно з оцінками незалежних експертів, загальна сума збитків групи компаній "Епіцентр", спричинених військовою агресією, вже перевищила $1 млрд - зазначили в компанії.

За даними ДСНС України на місці працює пожежна авіація та спеціальна техніка.

Гасіння пожежі ускладнюється щільним завантаженням складів, тому додатково допомагають добровольчі пожежні формування, представники Українського Червоного Хреста та допоміжна техніка - йдеться у повідомленні.

Варто зауважити, що це далеко не перший випадок, коли ворог намагається знищити український бізнес і завдати шкоди як економіці країни, так і самим українцям. Підступність росіян вже нікого не дивує.

Наприклад у травні вони здійснили атаку на склад з лікарськими засобами. Прицільним ударом"шахеду" був знищений склад та логістичний центр ТОВ "Каскад Медікал Регіони", яке є офіційним імпортером бренду "Heel". Тоді через російський удар було знищено величезні запаси лікарських засобів, техніку, документацію та спеціалізовані автомобілі.

Це призвело до формування дефіциту продукції "Heel", адже наразі в Україні придбати, наприклад, відомий "Лімфоміазот" можна не в усіх аптеках, а лише там де допродуються його залишки.

Попри спроби знищити бізнес в Україні, компанії, які тут працюють роблять усе можливе для швидкого відновлення. За словами, заступника директора ТОВ "Каскад Медікал Регіони" ОлександраЛюмаха, компанія незабаром відкриє новий склад і вже восени продукція німецького бренду "Heel"повернеться на прилавки.

"Heel" в Україні вже понад 30 років. Україна це наш дім, ми працюємо на українському ринку і вважаємо своїм обов’язком бути поруч із країною в найважчий час. Так, ризики величезні. Але водночас ми бачимо колосальну підтримку пацієнтів, лікарів і партнерів. Для нас це не просто бізнес – це відповідальність перед українцями. Ми переконані: як би ворог не намагався зруйнувати нашу роботу, він не зможе зламати нашу рішучість", - зазначив він в інтервʼю УНН.

У "Епіцентрі" так само не планують згортати бізнес попри російські атаки.

Ворог свідомо нищить бізнес, який щодня працює для українців, забезпечуючи їх товарами першої необхідності. Попри ці удари ми залишаємося на своєму місці, тримаємося та працюємо для країни - йдеться в заяві компанії.

Тож попри цілеспрямовані атаки ворога на українську економіку та цивільну інфраструктуру, бізнес в Україні продовжує доводити свою стійкість і незламність. Знищення складів та логістичних центрів - це не лише удари по економіці, а й спроби позбавити українців доступу до товарів і життєво важливих ліків. Однак ці атаки не досягають головної мети агресора — зламати волю українських компаній працювати для людей. Український бізнес, попри мільярдні збитки, залишається поряд і продовжує підтримувати країну у найважчі часи.