Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині

12:18 • 2824 перегляди
Відомого песика Мішу більше не впускають у столичне метро під час обстрілів - зоозахисникиPhoto
10:17 • 12077 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
10:07 • 22659 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
09:54 • 14818 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
09:19 • 23863 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
08:08 • 25774 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
07:46 • 14470 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
07:30 • 31710 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
16 вересня, 06:54 • 23220 перегляди
Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо
15 вересня, 17:38 • 59633 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
Сікорський заявив главі МЗС Китаю про необхідність поважати суверенітет і цілісність України16 вересня, 06:21 • 6764 перегляди
Потрібно зробити все, щоб бути готовими до війни - Навроцький16 вересня, 06:42 • 13732 перегляди
ГУР розкрило іноземні деталі та "начинку" російського дрона "Герань-3"16 вересня, 07:02 • 21312 перегляди
ЄС відклав розгляд питання 19-го пакету санкцій проти росії - Politico07:25 • 26167 перегляди
Що наобіцяв путін Трампу за останні пів року - відповідь МЗС України10:48 • 10698 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині12:55 • 1026 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo12:26 • 4640 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 42769 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 42112 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 46995 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 52345 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині

Київ • УНН

 • 1042 перегляди

Ворог поцілив у логістичний склад компанії "Епіцентр" на Київщині, спричинивши масштабну пожежу, яку ліквідовують кілька годин. Компанія зазнала значних втрат, а загальна сума збитків від військової агресії перевищила 1 мільярд доларів.

Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині

росіяни поцілили у логістичний склад компанії "Епіцентр" на Київщині, пожежу там намагаються загасити кілька годин поспіль. Це вже не перший логістичний склад, який опинився під прицілом ворога, пише УНН.

Сьогодні ворог завдав чергового жорстокого удару по цивільній інфраструктурі України. Під приціл потрапив логістичний центр компанії "Епіцентр" на Київщині. Унаслідок атаки сталася масштабна пожежа, яку зараз намагаються локалізувати рятувальники

- йдеться у повідомленні компанії.

Там уточнили, що загиблих та постраждалих внаслідок цієї атаки немає. 

Але компанія знову зазнала значних втрат. За час повномасштабної війни було знищено десятки об’єктів мережі у різних регіонах України. Згідно з оцінками незалежних експертів, загальна сума збитків групи компаній "Епіцентр", спричинених військовою агресією, вже перевищила $1 млрд

- зазначили в компанії.

За даними ДСНС України на місці працює пожежна авіація та спеціальна техніка.

Гасіння пожежі ускладнюється щільним завантаженням складів, тому додатково допомагають добровольчі пожежні формування, представники Українського Червоного Хреста та допоміжна техніка

- йдеться у повідомленні.

Варто зауважити, що це далеко не перший випадок, коли ворог намагається знищити український бізнес і завдати шкоди як економіці країни, так і самим українцям. Підступність росіян вже нікого не дивує. 

Наприклад у травні вони здійснили атаку на склад з лікарськими засобами. Прицільним ударом"шахеду" був знищений склад та логістичний центр ТОВ "Каскад Медікал Регіони", яке є офіційним імпортером бренду "Heel". Тоді через російський удар було знищено величезні запаси лікарських засобів, техніку, документацію та спеціалізовані автомобілі. 

Це призвело до формування дефіциту продукції "Heel", адже наразі в Україні придбати, наприклад, відомий "Лімфоміазот" можна не в усіх аптеках, а лише там де допродуються його залишки.

Попри спроби знищити бізнес в Україні, компанії, які тут працюють роблять усе можливе для швидкого відновлення. За словами, заступника директора ТОВ "Каскад Медікал Регіони" ОлександраЛюмаха, компанія незабаром відкриє новий склад і вже восени продукція німецького бренду "Heel"повернеться на прилавки.

 "Heel" в Україні вже понад 30 років. Україна це наш дім, ми працюємо на українському ринку і вважаємо своїм обов’язком бути поруч із країною в найважчий час. Так, ризики величезні. Але водночас ми бачимо колосальну підтримку пацієнтів, лікарів і партнерів. Для нас це не просто бізнес – це відповідальність перед українцями. Ми переконані: як би ворог не намагався зруйнувати нашу роботу, він не зможе зламати нашу рішучість", - зазначив  він в інтервʼю УНН.

У "Епіцентрі" так само не планують згортати бізнес попри російські атаки.

Ворог свідомо нищить бізнес, який щодня працює для українців, забезпечуючи їх товарами першої необхідності. Попри ці удари ми залишаємося на своєму місці, тримаємося та працюємо для країни

- йдеться в заяві компанії.

Тож попри цілеспрямовані атаки ворога на українську економіку та цивільну інфраструктуру, бізнес в Україні продовжує доводити свою стійкість і незламність. Знищення складів та логістичних центрів - це не лише удари по економіці, а й спроби позбавити українців доступу до товарів і життєво важливих ліків. Однак ці атаки не досягають головної мети агресора — зламати волю українських компаній працювати для людей. Український бізнес, попри мільярдні збитки, залишається поряд і продовжує підтримувати країну у найважчі часи.

Лілія Подоляк

Війна в УкраїніЕкономікаПублікаціїКиївська область
Аптека
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна