Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области

россияне попали в логистический склад компании "Эпицентр" на Киевщине, пожар там пытаются потушить несколько часов подряд. Это уже не первый логистический склад, который оказался под прицелом врага, пишет УНН.

Сегодня враг нанес очередной жестокий удар по гражданской инфраструктуре Украины. Под прицел попал логистический центр компании "Эпицентр" на Киевщине. В результате атаки произошел масштабный пожар, который сейчас пытаются локализовать спасатели - говорится в сообщении компании.

Там уточнили, что погибших и пострадавших в результате этой атаки нет.

Но компания снова понесла значительные потери. За время полномасштабной войны были уничтожены десятки объектов сети в разных регионах Украины. Согласно оценкам независимых экспертов, общая сумма ущерба группы компаний "Эпицентр", причиненного военной агрессией, уже превысила $1 млрд - отметили в компании.

По данным ГСЧС Украины на месте работает пожарная авиация и специальная техника.

Тушение пожара усложняется плотной загрузкой складов, поэтому дополнительно помогают добровольческие пожарные формирования, представители Украинского Красного Креста и вспомогательная техника - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда враг пытается уничтожить украинский бизнес и нанести ущерб как экономике страны, так и самим украинцам. Коварство россиян уже никого не удивляет.

Например, в мае они совершили атаку на склад с лекарственными средствами. Прицельным ударом "шахеда" был уничтожен склад и логистический центр ООО "Каскад Медикал Регионы", которое является официальным импортером бренда "Heel". Тогда из-за российского удара были уничтожены огромные запасы лекарственных средств, техника, документация и специализированные автомобили.

Это привело к формированию дефицита продукции "Heel", ведь сейчас в Украине приобрести, например, известный "Лимфомиазот" можно не во всех аптеках, а только там, где допродаются его остатки.

Несмотря на попытки уничтожить бизнес в Украине, компании, которые здесь работают, делают все возможное для быстрого восстановления. По словам заместителя директора ООО "Каскад Медикал Регионы" Александра Люмаха, компания вскоре откроет новый склад и уже осенью продукция немецкого бренда "Heel" вернется на прилавки.

"Heel" в Украине уже более 30 лет. Украина – это наш дом, мы работаем на украинском рынке и считаем своим долгом быть рядом со страной в самое трудное время. Да, риски огромны. Но в то же время мы видим колоссальную поддержку пациентов, врачей и партнеров. Для нас это не просто бизнес – это ответственность перед украинцами. Мы убеждены: как бы враг ни пытался разрушить нашу работу, он не сможет сломить нашу решимость", - отметил он в интервью УНН.

В "Эпицентре" так же не планируют сворачивать бизнес, несмотря на российские атаки.

Враг сознательно уничтожает бизнес, который ежедневно работает для украинцев, обеспечивая их товарами первой необходимости. Несмотря на эти удары, мы остаемся на своем месте, держимся и работаем для страны - говорится в заявлении компании.

Поэтому, несмотря на целенаправленные атаки врага на украинскую экономику и гражданскую инфраструктуру, бизнес в Украине продолжает доказывать свою устойчивость и несокрушимость. Уничтожение складов и логистических центров – это не только удары по экономике, но и попытки лишить украинцев доступа к товарам и жизненно важным лекарствам. Однако эти атаки не достигают главной цели агрессора — сломить волю украинских компаний работать для людей. Украинский бизнес, несмотря на миллиардные убытки, остается рядом и продолжает поддерживать страну в самые трудные времена.