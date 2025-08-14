Ворог атакував цивільне авто на трасі поблизу Куп'янська: загинуло двоє людей

$41.510.09
48.650.57
ukenru
09:32 • 14614 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
08:11 • 51975 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
07:55 • 33419 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
07:51 • 32579 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
06:07 • 32173 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 33702 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 42648 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 42915 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 41278 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29 • 43178 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.6м/с
35%
755мм
Популярнi новини
Чеська ініціатива: Україна вже отримала мільйон великокаліберних боєприпасів - Фіала14 серпня, 03:08 • 5418 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: росія не збирається йти на поступки - ISW14 серпня, 04:22 • 36307 перегляди
Зеленський прибув на Даунінг-стріт для зустрічі зі СтармеромVideo08:48 • 34377 перегляди
У світі є лише три країни, які мають досвід ведення сучасної війни - Буданов08:55 • 14349 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів09:44 • 14288 перегляди
Публікації
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
Ексклюзив
08:11 • 51979 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 174107 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 148033 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo13 серпня, 06:18 • 137372 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 147350 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Кір Стармер
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Польща
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів09:44 • 14766 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 34072 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 55957 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 108804 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 124870 перегляди
Актуальне
The Times
Fox News
Друга світова війна
Дія (сервіс)
Пістолет

Ворог атакував цивільне авто на трасі поблизу Куп'янська: загинуло двоє людей

Київ • УНН

 • 1298 перегляди

російський БПЛА атакував цивільне авто біля Куп'янська, загинули 69-річні чоловік та жінка. Ще одна 76-річна жінка госпіталізована з вибуховими пораненнями.

Ворог атакував цивільне авто на трасі поблизу Куп'янська: загинуло двоє людей

Російський безпілотник вдарив по цивільному автомобілю поблизу Куп’янська: загинули 69-річні чоловік і жінка, ще одну 76-річну жінку з вибуховими пораненнями доставлено до лікарні.  Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Внаслідок удару російського БпЛА загинули двоє людей – 69-річні чоловік і жінка

- йдеться у повідомленні.

Ще одна 76-річна жінка зазнала вибухових поранень, її госпіталізували. Медики надають постраждалій усю необхідну допомогу.

Доповнення

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області.

Зазначається, що внаслідок обстрілів одна людини загинула, одна – постраждала. У сел. Ківшарівка Куп'янської громади загинув 48-річний чоловік; у м. Куп'янськ постраждала 72-річна жінка.

Ворог застосовував по Харківщині, 3 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Прудянка);
    • у Куп'янському районі пошкоджено сільський клуб (с. Малий Бурлук).

      Також упродовж минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень.

      На Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень у районах Вовчанська, Кам’янки, Западного та Фиголівки.  На Куп’янському напрямку відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки.

      Українські військові показали знищення танка Т-72 та складу ПММ на Куп'янському напрямку12.08.25, 04:23 • 17175 переглядiв

      Ольга Розгон

      СуспільствоВійна
      Харківська область
      Куп'янськ