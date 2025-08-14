Ворог атакував цивільне авто на трасі поблизу Куп'янська: загинуло двоє людей

Російський безпілотник вдарив по цивільному автомобілю поблизу Куп’янська: загинули 69-річні чоловік і жінка, ще одну 76-річну жінку з вибуховими пораненнями доставлено до лікарні. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Внаслідок удару російського БпЛА загинули двоє людей – 69-річні чоловік і жінка - йдеться у повідомленні.

Ще одна 76-річна жінка зазнала вибухових поранень, її госпіталізували. Медики надають постраждалій усю необхідну допомогу.

Доповнення

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області.

Зазначається, що внаслідок обстрілів одна людини загинула, одна – постраждала. У сел. Ківшарівка Куп'янської громади загинув 48-річний чоловік; у м. Куп'янськ постраждала 72-річна жінка.

Ворог застосовував по Харківщині, 3 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Прудянка);

у Куп'янському районі пошкоджено сільський клуб (с. Малий Бурлук).

Також упродовж минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень у районах Вовчанська, Кам’янки, Западного та Фиголівки. На Куп’янському напрямку відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки.

Українські військові показали знищення танка Т-72 та складу ПММ на Куп'янському напрямку