Ворог атакував цивільне авто на трасі поблизу Куп'янська: загинуло двоє людей
Київ • УНН
російський БПЛА атакував цивільне авто біля Куп'янська, загинули 69-річні чоловік та жінка. Ще одна 76-річна жінка госпіталізована з вибуховими пораненнями.
Російський безпілотник вдарив по цивільному автомобілю поблизу Куп’янська: загинули 69-річні чоловік і жінка, ще одну 76-річну жінку з вибуховими пораненнями доставлено до лікарні. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Внаслідок удару російського БпЛА загинули двоє людей – 69-річні чоловік і жінка
Ще одна 76-річна жінка зазнала вибухових поранень, її госпіталізували. Медики надають постраждалій усю необхідну допомогу.
Доповнення
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області.
Зазначається, що внаслідок обстрілів одна людини загинула, одна – постраждала. У сел. Ківшарівка Куп'янської громади загинув 48-річний чоловік; у м. Куп'янськ постраждала 72-річна жінка.
Ворог застосовував по Харківщині, 3 fpv-дрони.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Прудянка);
- у Куп'янському районі пошкоджено сільський клуб (с. Малий Бурлук).
Також упродовж минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень.
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень у районах Вовчанська, Кам’янки, Западного та Фиголівки. На Куп’янському напрямку відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки.
Українські військові показали знищення танка Т-72 та складу ПММ на Куп'янському напрямку12.08.25, 04:23 • 17175 переглядiв