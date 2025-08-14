Враг атаковал гражданский автомобиль на трассе вблизи Купянска: погибли два человека

$41.510.09
09:32 • 14593 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
08:11 • 51871 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
07:55 • 33366 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
07:51 • 32526 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
06:07 • 32125 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 33679 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 42631 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 42909 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 41273 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 43173 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
Эксклюзив
08:11 • 51796 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 174031 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 147962 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 137313 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 147298 просмотра
Враг атаковал гражданский автомобиль на трассе вблизи Купянска: погибли два человека

Киев • УНН

 • 1290 просмотра

российский БПЛА атаковал гражданский автомобиль возле Купянска, погибли 69-летние мужчина и женщина. Еще одна 76-летняя женщина госпитализирована с взрывными ранениями.

Враг атаковал гражданский автомобиль на трассе вблизи Купянска: погибли два человека

Российский беспилотник ударил по гражданскому автомобилю вблизи Купянска: погибли 69-летние мужчина и женщина, еще одна 76-летняя женщина с взрывными ранениями доставлена в больницу. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

В результате удара российского БпЛА погибли два человека – 69-летние мужчина и женщина

- говорится в сообщении.

Еще одна 76-летняя женщина получила взрывные ранения, ее госпитализировали. Медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь.

Дополнение

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 6 населенных пунктов Харьковской области.

Отмечается, что в результате обстрелов один человек погиб, один – пострадал. В пос. Ковшаровка Купянской общины погиб 48-летний мужчина; в г. Купянск пострадала 72-летняя женщина.

Враг применил по Харьковщине 3 fpv-дрона.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Харьковском районе поврежден частный дом (с. Прудянка);
    • в Купянском районе поврежден сельский клуб (с. Малый Бурлук).

      Также за прошедшие сутки зафиксировано 148 боевых столкновений.

      На Южно-Слобожанском направлении произошло пять боестолкновений в районах Волчанска, Каменки, Западного и Фиголевки. На Купянском направлении произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника вблизи Голубовки.

      Украинские военные показали уничтожение танка Т-72 и склада ГСМ на Купянском направлении12.08.25, 04:23 • 17175 просмотров

      Ольга Розгон

      ОбществоВойна
      Харьковская область
      Купянск