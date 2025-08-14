Враг атаковал гражданский автомобиль на трассе вблизи Купянска: погибли два человека
Киев • УНН
российский БПЛА атаковал гражданский автомобиль возле Купянска, погибли 69-летние мужчина и женщина. Еще одна 76-летняя женщина госпитализирована с взрывными ранениями.
Российский беспилотник ударил по гражданскому автомобилю вблизи Купянска: погибли 69-летние мужчина и женщина, еще одна 76-летняя женщина с взрывными ранениями доставлена в больницу. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
В результате удара российского БпЛА погибли два человека – 69-летние мужчина и женщина
Еще одна 76-летняя женщина получила взрывные ранения, ее госпитализировали. Медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь.
Дополнение
За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 6 населенных пунктов Харьковской области.
Отмечается, что в результате обстрелов один человек погиб, один – пострадал. В пос. Ковшаровка Купянской общины погиб 48-летний мужчина; в г. Купянск пострадала 72-летняя женщина.
Враг применил по Харьковщине 3 fpv-дрона.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Харьковском районе поврежден частный дом (с. Прудянка);
- в Купянском районе поврежден сельский клуб (с. Малый Бурлук).
Также за прошедшие сутки зафиксировано 148 боевых столкновений.
На Южно-Слобожанском направлении произошло пять боестолкновений в районах Волчанска, Каменки, Западного и Фиголевки. На Купянском направлении произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника вблизи Голубовки.
