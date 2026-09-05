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Ворог атакував підприємство "Каметсталь", є загиблі та поранені

Київ • УНН

 • 1182 перегляди

Російська армія вдарила по підприємству "Каметсталь" Метінвесту. Загинули п’ятеро людей, ще четверо працівників зазнали поранень.

Ворог атакував підприємство "Каметсталь", є загиблі та поранені

Армія рф атакувала "Каметсталь" Метінвесту, є загиблі та поранені, передає УНН із посиланням на ДТЕК.

Ворог завдав удару по "Каметсталі" Метінвесту. Загинули п’ятеро людей. Ще четверо працівників отримали поранення 

- йдеться у повідомленні.

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Антоніна Туманова

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