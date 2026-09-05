Ворог атакував підприємство "Каметсталь", є загиблі та поранені

Армія рф атакувала "Каметсталь" Метінвесту, є загиблі та поранені, передає УНН із посиланням на ДТЕК.

Ворог завдав удару по "Каметсталі" Метінвесту. Загинули п’ятеро людей. Ще четверо працівників отримали поранення - йдеться у повідомленні.

росія масовано обстріляла ТЕС ДТЕК, станція зупинила генерацію

У компанії висловили співчуття рідним і близьким загиблих, а також усім колегам із Метінвесту.

рф атакувала об'єкт газовидобутку, роботу об'єкта на Полтавщині зупинено - ДТЕК