Ворог атакував підприємство "Каметсталь", є загиблі та поранені
Київ • УНН
Російська армія вдарила по підприємству "Каметсталь" Метінвесту. Загинули п’ятеро людей, ще четверо працівників зазнали поранень.
Армія рф атакувала "Каметсталь" Метінвесту, є загиблі та поранені, передає УНН із посиланням на ДТЕК.
Ворог завдав удару по "Каметсталі" Метінвесту. Загинули п’ятеро людей. Ще четверо працівників отримали поранення
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У компанії висловили співчуття рідним і близьким загиблих, а також усім колегам із Метінвесту.
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