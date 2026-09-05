Враг атаковал предприятие "Каметсталь", есть погибшие и раненые

Армия рф атаковала «Каметсталь» «Метинвеста», есть погибшие и раненые, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Враг нанес удар по «Каметстали» «Метинвеста». Погибли пять человек. Еще четверо работников получили ранения - говорится в сообщении.

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В компании выразили соболезнования родным и близким погибших, а также всем коллегам из «Метинвеста».

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