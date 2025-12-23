Ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині
Київ • УНН
Вночі 23 грудня російські війська атакували об'єкт критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області бойовими безпілотниками. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про наслідки атаки.
У Львівській області у ніч на 23 грудня атаки російських військ зазнав об'єкт критичної інфраструктури, є наслідки, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram, пише УНН.
Цієї ночі ворог атакував бойовими безпілотниками обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині. На жаль, є наслідки
