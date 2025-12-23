Враг атаковал объект критической инфраструктуры во Львовской области

$42.250.09
Эксклюзив
06:30 • 4650 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 19507 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
22 декабря, 16:37 • 34604 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 49607 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:00 • 34078 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
22 декабря, 13:08 • 30834 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
22 декабря, 13:06 • 27499 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
22 декабря, 11:25 • 24860 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
22 декабря, 10:46 • 21534 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
22 декабря, 10:39 • 18664 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Популярные новости
Активность вражеских дронов изменила маршруты ряда пассажирских поездов в Украине: Укрзализныця назвала рейсы23 декабря, 00:39 • 13212 просмотра
"Все устали от этой войны": Трамп сделал заявление о "мирных переговорах"02:14 • 13860 просмотра
В Днепре разоблачили мошенников, обманувших клиентов банков на более чем 50 млн гривен: в Киберполиции рассказали деталиPhoto02:50 • 12899 просмотра
Между Виткоффом и Рубио существует конфликт во взглядах на завершение войны в Украине - NBC News04:02 • 13015 просмотра
Враг совершает массированную атаку по Украине: взрывы, отключения света и повреждения инфраструктуры05:45 • 15574 просмотра
публикации
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 49636 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий22 декабря, 11:19 • 43032 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 72255 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 94132 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 129016 просмотра
УНН Lite
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 14064 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 16918 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 39355 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 36632 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 38249 просмотра
Враг атаковал объект критической инфраструктуры во Львовской области

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Ночью 23 декабря российские войска атаковали объект критической энергетической инфраструктуры во Львовской области боевыми беспилотниками. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о последствиях атаки.

Враг атаковал объект критической инфраструктуры во Львовской области

Во Львовской области в ночь на 23 декабря атаке российских войск подвергся объект критической инфраструктуры, есть последствия, сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram, пишет УНН.

Этой ночью враг атаковал боевыми беспилотниками объект критической энергетической инфраструктуры на Львовщине. К сожалению, есть последствия

- написал Козицкий.

Враг совершает массированную атаку по Украине: взрывы, отключения света и повреждения инфраструктуры23.12.25, 07:45 • 15782 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Львовская область