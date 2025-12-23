Враг атаковал объект критической инфраструктуры во Львовской области
Киев • УНН
Ночью 23 декабря российские войска атаковали объект критической энергетической инфраструктуры во Львовской области боевыми беспилотниками. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о последствиях атаки.
Во Львовской области в ночь на 23 декабря атаке российских войск подвергся объект критической инфраструктуры, есть последствия, сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram, пишет УНН.
Этой ночью враг атаковал боевыми беспилотниками объект критической энергетической инфраструктуры на Львовщине. К сожалению, есть последствия
Враг совершает массированную атаку по Украине: взрывы, отключения света и повреждения инфраструктуры23.12.25, 07:45 • 15782 просмотра