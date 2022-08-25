Ворог уночі вдарив по житловому сектору у Миколаєві - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Вечірні обстріли Миколаєва та області перейшли у нічні - ворог знову вдарив по облцентру, громадах у Баштанському районі. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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"Вночі, 25 серпня, орієнтовно о 03:30 Миколаїв знову зазнав обстрілів. За попередньою інформацією, ворог завдав удару ракетами типу С-300. Відомо про влучання в приватний житловий сектор. Внаслідок цього відбулось займання приватного будинку. Також пошкоджень зазнали декілька домівок. Попередньо без жертв та постраждалих", - зазначив Кім у Telegram.
Деталі
Голова ОВА повідомляє, що за інформацією ОК «Південь», надвечір, 24 серпня, місто Миколаїв було атаковано реактивними снарядами системи залпового вогню «Смерч». Удар спрямовано на портову інфраструктуру. Постраждалих немає. Масштаби руйнувань уточнюються.
Ситуація по районах, за даними Кіма, наступна:
Миколаївський район:
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- Вранці, 24 серпня, ворог обстріляв приватне сільськогосподарське підприємство у селі Котляреве, Шевченківської громади. Через потрапляння боєприпасів та їх уламків зайнялась ремонтна майстерня. Внаслідок пожежі знищено сільгосптехніку та покрівлю майстерні. Постраждалих немає.
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- Також протягом дня, 24 серпня, під ворожими обстрілами було село Новомиколаївка Первомайської громади. Внаслідок обстрілів частково зруйновано господарські споруди, також були влучання по відкритих територіях за межами населеного пункту. Постраждалих немає.
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Баштанський район:
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- Орієнтовно з 21:30, 24 серпня, по 05:00, 25 серпня, були обстріли за межами населених пунктів Широківської громади. Близько 23:00 обстрілів зазнало село Червона Долина. Влучання були в сільгоспбудівлі домогосподарств. Постраждалих немає.
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- Тривають обстріли Березнегуватської громади. Так, внаслідок ворожих обстрілів вранці, 25 серпня, у селищі Березнегувате зруйновано житловий будинок. Постраждалих немає. Також протягом минулої доби було обстріляно прилеглі території сіл Лепетиха та Кавказ. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.
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У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Доповнення
24 серпня вранці російська армія обстріляла місто Новий Буг у Миколаївській області - поранення дістало дев'ятеро людей, серед них двоє дітей.