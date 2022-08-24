Вранці армія рф обстріляла Миколаївщину: дев'ятеро поранених, серед них є діти
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Сьогодні вранці російська армія обстріляла місто Новий Буг у Миколаївській області - поранення дістало дев'ятеро людей, серед них двоє дітей. Про це в Telegram повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує УНН.
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"Зранку, 24 серпня, орієнтовно о 04:30 були обстріли м. Новий Буг Новобузької громади. Відомо, що внаслідок цього виникла пожежа покрівлі двоповерхового житлового будинку та ще декілька будинків зазнали пошкоджень. За попередньою інформацією, поранення отримало 9 людей, з них 2 дітей. Детальна інформація уточнюється. На місці працюють служби по ліквідації наслідків обстрілу", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Вчора, 23 серпня, зафіксовано ворожі артобстріли за межами с. Широке Широківської громади. Приблизно о 12:00 був авіаналіт - окупанти влучили в один житловий будинок, сільгоспбудівлі в домогосподарстві та по відкритих територіях.
Приблизно з 17:00 та протягом ночі були артобстріли за межами населених пунктів на території громади, постраждалих немає.
Сьогодні, приблизно о 01:00, були обстріли Явкінського старостинського округу Баштанської громади. Є пошкоджені будинки, кількість руйнувань уточнюється. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади - під удар потрапило село Висунськ.
Вночі, приблизно о 01:00, були обстріли смт Березнегувате - виникла пожежа у двох двоповерхових житлових будинках. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч минули відносно спокійно.
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