На Миколаївщині на тлі війни не працює 12 найбільших підприємств - Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Щонайменше 12 найбільших підприємств Миколаївської області не працюють через повномасштабне вторгнення російської федерації. Про це під час брифінгу повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає кореспондент УНН.
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"Що стосується бізнесу та обігових коштів, то все погано: не працює дуже багато підприємств, принаймні 12 найбільших, вони не працюють", - повідомив Кім.
Деталі
Водночас голова ОВА додав, що через те, що на частині Миколаївщини розташовані військові частини, наповнення бюджету поки що нормальне.
Окрім того, за словами Кіма, аграрії Миколаївщини вже зібрали понад 80% зернових і зараз планують посівну кампанію.
Доповнення
Раніше Кім повідомив, що у Миколаєві та області посилили контроль до Дня Незалежності, проте не обмежуватимуть у переміщенні громадян.