На Миколаївщині не обмежуватимуть переміщення громадян під час свят - Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У Миколаєві та області посилили контроль до Дня Незалежності, проте не обмежуватимуть у переміщенні громадян. Про це під час брифінгу повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає кореспондент УНН.
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“Комендантська година буде, як завжди. Ми посилюємо контроль, але не обмежуємо людей щодо переміщення якось в інший спосіб”, – зазначив Кім.
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Він додав, що цього року Миколаївщина не буде влаштовувати будь-яких святкових подій. Проте, загалом місто та область не закриватимуть та не вводитимуть додаткових комендантських годин.
“Але ми розуміємо, що загроза є підвищеною, тому на дистанційному зараз працюють органи влади та комунальні підприємства. І тому ми радимо максимально докласти зусиль щодо безпеки і не нехтувати правилами безпеки у ці дні”, – сказав голова ОВА.
Доповнення
Військовий експерт Олег Жданов розповів про можливе посилення ударів на День Незалежності.