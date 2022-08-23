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В Николаевской области не будут ограничивать перемещение граждан во время праздников - Ким

Киев • УНН

 • 1863128 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. В Николаеве и области ужесточили контроль ко Дню Независимости, однако не будут ограничивать в перемещении граждан. Об этом во время брифинга сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает корреспондент УНН.

В Николаевской области не будут ограничивать перемещение граждан во время праздников - Ким

Цитата

“Комендантский час будет, как обычно. Мы усиливаем контроль, но не ограничиваем людей по перемещению как-то другим способом”, – отметил Ким.

Детали

Он добавил, что в этом году Николаевская область не будет устраивать какие-либо праздничные события. Тем не менее, город и область не будут закрывать и не будут вводить дополнительные комендантские часы.

“Но мы понимаем, что угроза повышенная, поэтому на дистанционном сейчас работают органы власти и коммунальные предприятия. И поэтому мы советуем максимально приложить усилия по безопасности и не пренебрегать правилами безопасности в эти дни”, – сказал глава ОВА.

Дополнение

Военный эксперт Олег Жданов рассказал о возможном усилении ударов в День Независимости.

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