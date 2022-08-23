В Николаевской области на фоне войны не работает 12 крупнейших предприятий - Ким

Цитата

"Что касается бизнеса и оборотных средств, то все плохо: не работает очень много предприятий, по крайней мере 12 крупнейших, они не работают", - сообщил Ким.

Детали

В то же время глава ОВА добавил, что из-за того, что на части Николаевской области расположены воинские части, наполнение бюджета пока нормальное.

Кроме того, по словам Кима, аграрии Николаевской области уже собрали более 80% зерновых и сейчас планируют посевную кампанию.

Дополнение

Ранее Ким сообщил, что в Николаеве и области ужесточили контроль ко Дню Независимости, однако не будут ограничивать в перемещении граждан.