В Николаевской области на фоне войны не работает 12 крупнейших предприятий - Ким
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. По меньшей мере 12 крупнейших предприятий Николаевской области не работают из-за полномасштабного вторжения российской федерации. Об этом во время брифинга сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает корреспондент УНН.
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"Что касается бизнеса и оборотных средств, то все плохо: не работает очень много предприятий, по крайней мере 12 крупнейших, они не работают", - сообщил Ким.
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В то же время глава ОВА добавил, что из-за того, что на части Николаевской области расположены воинские части, наполнение бюджета пока нормальное.
Кроме того, по словам Кима, аграрии Николаевской области уже собрали более 80% зерновых и сейчас планируют посевную кампанию.
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Ранее Ким сообщил, что в Николаеве и области ужесточили контроль ко Дню Независимости, однако не будут ограничивать в перемещении граждан.