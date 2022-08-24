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Утром армия рф обстреляла Николаевскую область: девять раненых, среди них есть дети

Киев • УНН

 • 85465 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Сегодня утром российская армия обстреляла город Новый Буг в Николаевской области – ранения получили девять человек, среди них двое детей. Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует УНН.

Утром армия рф обстреляла Николаевскую область: девять раненых, среди них есть дети

Цитата

"Утром, 24 августа, ориентировочно в 04:30 были обстрелы г. Новый Буг Новобугской громады. Известно, что в результате возник пожар кровли двухэтажного жилого дома и еще несколько домов получили повреждения. По предварительной информации, ранения получили 9 человек, из них 2 детей. Подробная информация уточняется. На месте работают службы по ликвидации последствий обстрела", - говорится в сообщении.

Детали

Вчера, 23 августа, зафиксированы вражеские артобстрелы за пределами с. Широкое Широковской громады. Приблизительно в 12:00 был авианалет - оккупанты попали в один жилой дом, сельхозпостройки в домохозяйстве и по открытым территориям.

Приблизительно с 17:00 и ночью были артобстрелы за пределами населенных пунктов на территории громады, пострадавших нет.

Сегодня, примерно в 01:00, были обстрелы Явкинского старостинского округа Баштанской громады. Есть поврежденные дома, количество разрушений уточняется. По предварительной информации, пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады - под удар попало село Высунск.

Ночью, примерно в 01:00, были обстрелы пгт Березнеговатое - возник пожар в двух двухэтажных жилых домах. Информация о пострадавших уточняется.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним

По меньшей мере 12 крупнейших предприятий Николаевской области не работают из-за полномасштабного вторжения россии.

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