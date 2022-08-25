Враг ночью ударил по жилому сектору в Николаеве - глава ОВА

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"Ночью, 25 августа, ориентировочно в 03:30 Николаев снова подвергся обстрелам. По предварительной информации, враг нанес удар ракетами типа С-300. Известно о попадании в частный жилищный сектор. В результате произошло возгорание частного дома. Также повреждения получили несколько домов. Предварительно без жертв и пострадавщих", - отметил Ким в Telegram.

Детали

Глава ОВА сообщает, что по информации ОК «Юг», к вечеру, 24 августа, город Николаев был атакован реактивными снарядами системы залпового огня «Смерч». Удар направлен на портовую инфраструктуру. Пострадавших нет. Масштабы разрушений уточняются.

Ситуация по районам, по данным Кима, следующая:

Николаевский район:



Утром, 24 августа, враг обстрелял частное сельскохозяйственное предприятие в селе Котлярово, Шевченковской громады. Из-за попадания боеприпасов и их обломков загорелась ремонтная мастерская. В результате пожара уничтожена сельхозтехника и кровля мастерской. Пострадавших нет.

громады. Из-за попадания боеприпасов и их обломков загорелась ремонтная мастерская. В результате пожара уничтожена сельхозтехника и кровля мастерской. Пострадавших нет.

Также в течение дня, 24 августа, под вражескими обстрелами было село Новониколаевка Первомайской громады. В результате обстрелов частично разрушены хозяйственные постройки, также были попадания по открытым территориям за пределами населенного пункта. Пострадавших нет.

громады. В результате обстрелов частично разрушены хозяйственные постройки, также были попадания по открытым территориям за пределами населенного пункта. Пострадавших нет.

Баштанский район:



Ориентировочно с 21:30, 24 августа, до 05:00, 25 августа, были обстрелы за пределами населенных пунктов Широковской громады. Около 23:00 обстрелам подверглось село Красная Долина. Попадания были в сельхозпостройке домохозяйств. Пострадавших нет.

громады. Около 23:00 обстрелам подверглось село Красная Долина. Попадания были в сельхозпостройке домохозяйств. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы Березнеговатской громады. Так, в результате вражеских обстрелов утром, 25 августа, в поселке Березнеговатое разрушен жилой дом. Пострадавших нет. Также за прошедшие сутки были обстреляны прилегающие территории сел Лепетиха и Кавказ. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

громады. Так, в результате вражеских обстрелов утром, 25 августа, в поселке Березнеговатое разрушен жилой дом. Пострадавших нет. Также за прошедшие сутки были обстреляны прилегающие территории сел Лепетиха и Кавказ. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Дополнение

24 августа утром российская армия обстреляла город Новый Буг в Николаевской области - ранения получили девять человек, среди них двое детей.