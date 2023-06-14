Ворог протягом доби завдав 37 авіаційних ударів по Україні - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Окупанти протягом доби завдали 37 авіаційних ударів по Україні. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
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"Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши 6 крилатих ракет повітряного базування Х-22, 4 крилаті ракетами морського базування “Калібр” та 10 іранських ударних дронів типу “Shahed-131/136”.
Всього, протягом доби, ворог завдав 37 авіаційних ударів, також здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Російські окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Сумської та Чернігівської областей. Як повідомили в ОК "Північ", у результаті обстрілу загинула жінка.
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