Росіяни протягом двох тижнів обстрілюють аміакопровід на Харківщині - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Російські окупанти протягом останніх двох тижнів вели прицільний вогонь по магістральному аміакопроводу в Куп'янському районі Харківської області. Наразі загрози для населення та екології немає, повідомив в ефірі національного телемарафону голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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"Ворог намагається чинити терор місцевого населення, створюючи передумови для екологічної катастрофи, надзвичайної ситуації, продовжуючи обстрілювати магістральний аміакопровід. Це відбувається впродовж двох тижнів, іде прицільний вогонь", - заявив Синєгубов.
Деталі
Він додав, що наразі експерти не фіксують витоку технічного аміаку, що залишається в трубах; загрози для населення та екології немає.
Доповнення
5 червня близько 21:00 в селі Западне Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу відбулася розгерметизація аміакопроводу.
Катастрофи через розгерметизацію аміакопроводу внаслідок влучання ворожої ракети не сталось. Спрацювала аварійна запобіжна система.
6 червня стався повторний обстріл російськими окупантами аміакопроводу у Харківській області, після якого аміаку в повітрі не зафіксовано.